C'EST PAS MA FAUTE

Quand la psychologie amène les investisseurs à prendre de mauvaises décisions

Supposons que vous achetiez des actions d’une entreprise. Le cours grimpe et, quelques mois plus tard, vous revendez avec un joli bénéfice. Demandez-vous pourquoi cela a fonctionné, et la réponse prend souvent la forme d’un « j’ai fait le bon choix ». Imaginez maintenant que la transaction ait au contraire perdu de l’argent. Seriez-vous aussi prompt à blâmer votre propre jugement ? Beaucoup d’entre nous ne le seraient pas. Nous pourrions pointer du doigt un mauvais timing, un marché nerveux, n’importe quoi sauf nous-mêmes.