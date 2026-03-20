ATLANTIC-TAC
20 mars 2026
Quand la lumière diffracte et quand la légende plonge : c’est l’actualité printanière des montres
Mais aussi une plongeuse algébriquement musclée, un balancier à fréquence cardiaque, un squale bien stylé, des statistiques troublées et dix bougies redessinées…
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MOTS-CLESmontres , joaillerie , Richard Mille , Artya , squale , Eska , Dominique Renaud , taxes douanières
THEMATIQUESConsommation
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.