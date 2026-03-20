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Blurred backgroundLes vertus classiques des codes horlogers en plongée (Squale)…
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ATLANTIC-TAC

20 mars 2026

Quand la lumière diffracte et quand la légende plonge : c’est l’actualité printanière des montres

Mais aussi une plongeuse algébriquement musclée, un balancier à fréquence cardiaque, un squale bien stylé, des statistiques troublées et dix bougies redessinées…

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MOTS-CLES

montres , joaillerie , Richard Mille , Artya , squale , Eska , Dominique Renaud , taxes douanières

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.

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