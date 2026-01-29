©
La représentation parlementaire entretient un rapport difficile avec la réalité économique, ses contraintes et ses perspectives.
ATLANTICO BUSINESS
29 janvier 2026
SOS politique économique : la médiocrité des partis désespère les milieux économiques français
Alors que l’on assiste actuellement à une présélection des candidats potentiels à l’élection présidentielle, les milieux d’affaires ne voient, à gauche, personne capable de gouverner avec sens des responsabilités. Mais lorsqu’ils regardent à droite, le déni de réalité a peut-être fait moins de dégâts, toutefois les projets et les programmes apparaissent bien pauvres.
3 min de lecture
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.