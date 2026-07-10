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Blurred backgroundUn calendrier qui prend les paris de la perpétuité (Bovet)...
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ATLANTIC-TAC

10 juillet 2026

Quand la correction compte sur le siècle prochain et quand la voilure compte les secondes : c’est l’actualité juilletiste des montres

Mais aussi une nouvelle métaphysique horlocrânienne, une puce et une antenne dans un tonneau, un hommage architecturé à l’âge de bronze, une News énigmatique, un boom démographique et un parachutiste fièrement outillé…

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MOTS-CLES

montres , joaillerie , Bovet , supernova , Bell & Ross , Louis Érard , Molniya

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.

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