ATLANTIC-TAC
10 juillet 2026
Quand la correction compte sur le siècle prochain et quand la voilure compte les secondes : c’est l’actualité juilletiste des montres
Mais aussi une nouvelle métaphysique horlocrânienne, une puce et une antenne dans un tonneau, un hommage architecturé à l’âge de bronze, une News énigmatique, un boom démographique et un parachutiste fièrement outillé…
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THEMATIQUESConsommation
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
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Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.