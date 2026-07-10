ATLANTIC-TAC

Quand la correction compte sur le siècle prochain et quand la voilure compte les secondes : c’est l’actualité juilletiste des montres

Mais aussi une nouvelle métaphysique horlocrânienne, une puce et une antenne dans un tonneau, un hommage architecturé à l’âge de bronze, une News énigmatique, un boom démographique et un parachutiste fièrement outillé…