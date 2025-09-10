Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Nouveau mondeil y a 4 heures
Cette photo montre des écrans affichant les logos de l’entreprise française d’intelligence artificielle Mistral AI et du groupe néerlandais Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML), à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, le 9 septembre 2025. Le groupe néerlandais ASML (Advanced Semiconductor Materials Lithography) a investi 1,3 milliard d’euros dans l’entreprise française d’intelligence artificielle Mistral AI, devenant son premier actionnaire avec 11 % du capital.
IA française, pari néerlandais

Quand ASML parraine Mistral : l’Europe inaugure son capitalisme de puissance

En devenant le premier actionnaire de Mistral, le néerlandais ASML scelle une alliance inédite entre le roi mondial de la lithographie et la jeune pousse française de l’IA. Ce rapprochement propulse Mistral au rang de première décacorne hexagonale et esquisse un axe franco-néerlandais inédit. Mais il souligne aussi, en miroir, la différence de méthode avec les États-Unis, où l’État fédéral est entré au capital d’Intel. Deux continents, deux équilibres, une même bataille.

avec Frédéric Gaven
author imageFrédéric Gaven

Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.

