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Un docteur examine le rythme cardiaque d'un patient fraîchement sorti de l'hôpital après avoir été infecté par la COVID-19, lors d'une consultation à domicile, dans l'est de la France.
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SANTE

17 août 2026

Qu'est-ce que le syndrome de mort subite de l'adulte ?

Comment une personne apparemment en parfaite santé peut-elle mourir brutalement sans qu'aucune anomalie ne soit détectée à l'autopsie ? Le syndrome de mort subite par arythmie (SADS) est lié à un dysfonctionnement électrique du cœur, parfois d'origine génétique. Souvent invisible, il peut pourtant révéler un risque qui concerne aussi les proches du défunt.

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MOTS-CLES

syndrome de mort subite par arythmie , mort subite de l'adulte , mort subite , risques , dangers , coeur , maladies cardiaques , rythme cardiaque , arrêt cardiaque , santé , mort , adn , génétique

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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David C. Gaze

Maître de conférences en pathologie chimique, Université de Westminster

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