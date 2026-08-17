SANTE

Qu'est-ce que le syndrome de mort subite de l'adulte ?

Comment une personne apparemment en parfaite santé peut-elle mourir brutalement sans qu'aucune anomalie ne soit détectée à l'autopsie ? Le syndrome de mort subite par arythmie (SADS) est lié à un dysfonctionnement électrique du cœur, parfois d'origine génétique. Souvent invisible, il peut pourtant révéler un risque qui concerne aussi les proches du défunt.