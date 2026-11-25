FAIRE FACE AUX DIFFICULTES
25 novembre 2026
Qu'est-ce que la résilience ? : peut-être pas ce que vous croyez
Souvent présentée comme la capacité à rebondir après une épreuve, la résilience est pourtant bien plus complexe. Elle ne repose pas uniquement sur la force psychologique individuelle, mais aussi sur les relations, les ressources et les conditions sociales qui nous permettent de faire face aux difficultés. Des recherches menées auprès de personnes de plus de 50 ans atteintes de Covid long invitent à repenser cette notion, parfois transformée en injonction à aller bien.
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Le terme « résilience » peut être perçu comme valorisant. Pourtant, il peut aussi devenir une injonction, un fardeau imposé par la société, que les individus sont censés porter lorsqu’ils sont malades, confrontés au vieillissement ou en difficulté.
On nous exhorte souvent à faire preuve de résilience. Les recommandations en matière de santé mentale, les médias et même les gouvernements nous encouragent à devenir plus résilients, comme s’il s’agissait d’une capacité que l’on pourrait développer et mobiliser lorsque la vie devient difficile.
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Alastair Comery est professeur adjoint à l'Université Xi'an Jiaotong-Liverpool.
Chao Fang est maître de conférences en sociologie, directeur adjoint du Centre pour le vieillissement et le parcours de vie (Centre for Ageing and the Life Course), à l'Université de Liverpool.
Alastair Comery est professeur adjoint à l'Université Xi'an Jiaotong-Liverpool.
Chao Fang est maître de conférences en sociologie, directeur adjoint du Centre pour le vieillissement et le parcours de vie (Centre for Ageing and the Life Course), à l'Université de Liverpool.