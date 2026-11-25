FAIRE FACE AUX DIFFICULTES

Qu'est-ce que la résilience ? : peut-être pas ce que vous croyez

Souvent présentée comme la capacité à rebondir après une épreuve, la résilience est pourtant bien plus complexe. Elle ne repose pas uniquement sur la force psychologique individuelle, mais aussi sur les relations, les ressources et les conditions sociales qui nous permettent de faire face aux difficultés. Des recherches menées auprès de personnes de plus de 50 ans atteintes de Covid long invitent à repenser cette notion, parfois transformée en injonction à aller bien.