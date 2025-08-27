Psychiatrie en pleine révolution

Psychoses et chimie du cerveau : une nouvelle étude met en lumière les divisions illusoires dans les traitements prescrits en psychiatrie

Hallucinations et délires sont depuis toujours répartis entre schizophrénie, bipolarité ou dépression, entraînant des traitements différents. Mais une étude parue dans Jama Psychiatry montre que les altérations cérébrales qui déclenchent la psychose se ressemblent bien plus qu’on ne le pensait. Une découverte qui ouvre la voie à une psychiatrie de précision, fondée sur la biologie plutôt que sur les seules catégories diagnostiques.