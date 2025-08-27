Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Santéil y a 4 heures
Un patient placé en chambre d'isolement se couvre le visage avec les mains, assis sur son lit à l'hôpital psychiatrique « EPS de Ville Évrard, Centre psychiatrique du Bois de Bondy », le 7 mai 2020, à Bondy. (Image d'illustration)
Un patient placé en chambre d'isolement se couvre le visage avec les mains, assis sur son lit à l'hôpital psychiatrique « EPS de Ville Évrard, Centre psychiatrique du Bois de Bondy », le 7 mai 2020, à Bondy. (Image d'illustration) © LOIC VENANCE / AFP
Psychiatrie en pleine révolution

Psychoses et chimie du cerveau : une nouvelle étude met en lumière les divisions illusoires dans les traitements prescrits en psychiatrie

Hallucinations et délires sont depuis toujours répartis entre schizophrénie, bipolarité ou dépression, entraînant des traitements différents. Mais une étude parue dans Jama Psychiatry montre que les altérations cérébrales qui déclenchent la psychose se ressemblent bien plus qu’on ne le pensait. Une découverte qui ouvre la voie à une psychiatrie de précision, fondée sur la biologie plutôt que sur les seules catégories diagnostiques.

avec Robert McCutcheonetSameer Jauhar
author imageRobert McCutcheon

Chercheur clinicien en développement de carrière Wellcome, Université d’Oxford

author imageSameer Jauhar

Professeur associé clinique, Imperial College de Londres

