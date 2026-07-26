CHRONIQUE DE L'OMBRE
26 juillet 2026
Proxénétisme 2.0 : l'usine à victimes
Le proxénétisme des mineurs ne recrute plus dans la rue, mais sur les réseaux sociaux. Derrière une histoire fictive inspirée de faits réels, une nouvelle initiative met en lumière les mécanismes d'emprise d'une criminalité organisée devenue plus discrète, plus mobile et profondément numérisée.
5 min de lecture
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.