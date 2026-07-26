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Des objets posés sur une table, portant les inscriptions « Love » (« Amour ») et « Ring for sex » (« Sonnez pour le sexe »), sont photographiés dans un bordel. (Image d'illustration)
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CHRONIQUE DE L'OMBRE

26 juillet 2026

Proxénétisme 2.0 : l'usine à victimes

Le proxénétisme des mineurs ne recrute plus dans la rue, mais sur les réseaux sociaux. Derrière une histoire fictive inspirée de faits réels, une nouvelle initiative met en lumière les mécanismes d'emprise d'une criminalité organisée devenue plus discrète, plus mobile et profondément numérisée.

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prostitution des mineures , réseaux sociaux , proxénétisme , société , chronique de l'ombre , mineurs , protection de l'enfance , recrutement en ligne

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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