OUTRE-RHIN

23 décembre 2025

Protectionnisme ou réformes domestiques d’abord ? L’Allemagne a la croisée des chemins face à la concurrence industrielle chinoise

En Allemagne, le débat sur la dépendance économique excessive vis-à-vis de la Chine se développe lentement. Dans le même temps, les importations chinoises continuent d'augmenter tandis que les exportations allemandes vers la Chine continuent de diminuer.

Pieter Cleppe

MOTS-CLES

Allemagne , Chine , protectionnisme , industrie , Donald Trump

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Pieter Cleppe image
Pieter Cleppe

Pieter Cleppe est le rédacteur en chef de BrusselsReport.eu, un magazine en ligne consacré à la politique européenne. Il est sur Twitter @pietercleppe.

