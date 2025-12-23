OUTRE-RHIN

23 décembre 2025

Protectionnisme ou réformes domestiques d’abord ? L’Allemagne a la croisée des chemins face à la concurrence industrielle chinoise

En Allemagne, le débat sur la dépendance économique excessive vis-à-vis de la Chine se développe lentement. Dans le même temps, les importations chinoises continuent d'augmenter tandis que les exportations allemandes vers la Chine continuent de diminuer.