Best-Of du 2 au 8 août

Europeil y a 3 heures
La presse. (Image d'illustration)
La presse. (Image d'illustration) © Flickr/NS Newsflash
Presse sous surveillance

Protection de la presse : le droit européen valide les spyware quand ils sont « justifiés »

Entrée en vigueur le 8 août, l’EMFA encadre la surveillance mais laisse des dérogations: spyware possibles sur autorisation (y compris a posteriori en cas d’urgence) si aucune mesure moins intrusive n’est jugée suffisante. Avec des notions floues d’« intérêt public » et d’« infraction grave » passible de 3 à 5 ans, y compris des catégories extensives comme racisme et xénophobie, le texte ouvre la porte à des abus contre la presse et la société civile.

avec Christina Holmgren-Larson
author imageChristina Holmgren-Larson

Christina Holmgren-Larson est rédactrice de la section Actualités pour The European Conservative. 

Protection de la presse : le droit européen valide les spyware quand ils sont « justifiés »

