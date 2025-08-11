Presse sous surveillance

Protection de la presse : le droit européen valide les spyware quand ils sont « justifiés »

Entrée en vigueur le 8 août, l’EMFA encadre la surveillance mais laisse des dérogations: spyware possibles sur autorisation (y compris a posteriori en cas d’urgence) si aucune mesure moins intrusive n’est jugée suffisante. Avec des notions floues d’« intérêt public » et d’« infraction grave » passible de 3 à 5 ans, y compris des catégories extensives comme racisme et xénophobie, le texte ouvre la porte à des abus contre la presse et la société civile.