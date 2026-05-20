BILAN TERRIBLE

20 mai 2026

Prostitution : 10 ans de souffrance infligée à celles qu’on prétendait protéger

Le 13 avril 2016, la France adoptait la loi n° 2016-444 de pénalisation des clients du travail sexuel. Inspirée du modèle suédois, elle devait « protéger » les travailleuses du sexe et dissuader les réseaux de traite. 10 ans plus tard le bilan est accablant : sur chacun de ses objectifs, la loi a produit l’exact inverse de ses promesses.