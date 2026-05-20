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BILAN TERRIBLE

20 mai 2026

Prostitution : 10 ans de souffrance infligée à celles qu’on prétendait protéger

Le 13 avril 2016, la France adoptait la loi n° 2016-444 de pénalisation des clients du travail sexuel. Inspirée du modèle suédois, elle devait « protéger » les travailleuses du sexe et dissuader les réseaux de traite. 10 ans plus tard le bilan est accablant : sur chacun de ses objectifs, la loi a produit l’exact inverse de ses promesses.

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MOTS-CLES

prostitution , pouvoirs publics , France , pénalisation des clients , bilan , légalisation

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Edouard Hesse

Diplômé de Sciences Po Strasbourg et l'EM Strasbourg, Édouard Hesse est chercheur associé chez GenerationLibre. Il écrit régulièrement des tribunes et recensions pour des journaux comme Slate ou Le Point.

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