BILAN DU MACRONISME
23 novembre 2026
Prolifération criminelle et impuissance politique : les métropoles françaises face au bilan de l’ère Macron
Le crime organisé n'est pas une irritante mais lointaine nuisance ; bien plutôt, il est la source de réels ravages pour la société. Ce grand banditisme contrôlant à 100%, partout et toujours, ce qu'on nomme schématiquement les marchés du vice (drogues... prostitution) l'explosion des surdoses mortelles de stupéfiants ("overdoses" en franglais) lui est clairement imputable.
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Une explosion de +171% cette dernière décennie - en gros, depuis que M. Macron a été élu président. L'information émane de l'Office des stupéfiants (OFAST) lui-même : "Depuis 2017, surtout depuis 2023-2024, la France connaît une très grande disponibilité des stupéfiants" ; des drogues toujours plus abondantes nous dit l'OFAST, et vendues plus pures.
Or ce n'est là qu'un symptôme grave d'une réalité plus large : la même décennie, la criminalisation de nos métropoles. Prenons-en deux pour exemple : Marseille bien sûr, mais d'abord Toulouse, en passe de devenir pire encore dans le registre criminel.
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MOTS-CLESInsécurité , crimes , France , chiffres , villes , Toulouse , Marseille , vols , meurtres , Mafia , trafic de drogue
THEMATIQUESSécurité
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.