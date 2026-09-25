POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le Premier ministre français Sébastien Lecornu quitte le palais de l'Élysée à Paris après la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le 10 septembre 2026.
See image caption
See copyright

FAUSSE SOLUTION

25 septembre 2026

Projet de loi de finances 2027 : ne pas céder à la facilité des taxes affectées

Chauffer le château de Versailles avec le bois de son propre parc : c'est ce type de dérive que le principe de non-affectation budgétaire, né sous la Restauration, était censé empêcher. Deux siècles plus tard, plus de 20 milliards d'euros de taxes échappent chaque année au vote et au contrôle du Parlement.

Photo of Bruno Alomar
Bruno Alomar Go to Bruno Alomar page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Budget 2027 , Sébastien Lecornu , Parlement , taxes affectées , dette publique , économies

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Bruno Alomar image
Bruno Alomar

Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).

 