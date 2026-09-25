FAUSSE SOLUTION
25 septembre 2026
Projet de loi de finances 2027 : ne pas céder à la facilité des taxes affectées
Chauffer le château de Versailles avec le bois de son propre parc : c'est ce type de dérive que le principe de non-affectation budgétaire, né sous la Restauration, était censé empêcher. Deux siècles plus tard, plus de 20 milliards d'euros de taxes échappent chaque année au vote et au contrôle du Parlement.
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A PROPOS DES AUTEURS
Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).
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A PROPOS DES AUTEURS
Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).