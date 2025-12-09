CANARI DANS LA MINE

9 décembre 2025

Procédure pour déficit excessif : ce que le cas de la Finlande nous dit de l’énorme angle mort des Européens face à la guerre en Ukraine

La mise sous procédure pour déficit excessif de la Finlande agit comme un électrochoc pour l’Union européenne. Entre explosion des dépenses de défense depuis l’invasion de l’Ukraine, règles budgétaires figées héritées de l’après-crise grecque, paralysie politique des Vingt-Sept et dépendance persistante vis-à-vis des États-Unis, l’UE se découvre un angle mort stratégique majeur. Le cas finlandais révèle l’impasse d’un cadre conçu pour des temps de paix et incapable d’intégrer le coût géopolitique d’un continent redevenu menacé, au risque de multiplier les crises budgétaires et de fragiliser encore plus la cohérence européenne.