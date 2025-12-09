POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Le président finlandais Alexander Stubb et le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de la cérémonie d'accueil de ce dernier au palais présidentiel d'Helsinki, en mars 2025.

Le président finlandais Alexander Stubb et le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de la cérémonie d'accueil de ce dernier au palais présidentiel d'Helsinki, en mars 2025.

© AFP

CANARI DANS LA MINE

9 décembre 2025

Procédure pour déficit excessif : ce que le cas de la Finlande nous dit de l’énorme angle mort des Européens face à la guerre en Ukraine

La mise sous procédure pour déficit excessif de la Finlande agit comme un électrochoc pour l’Union européenne. Entre explosion des dépenses de défense depuis l’invasion de l’Ukraine, règles budgétaires figées héritées de l’après-crise grecque, paralysie politique des Vingt-Sept et dépendance persistante vis-à-vis des États-Unis, l’UE se découvre un angle mort stratégique majeur. Le cas finlandais révèle l’impasse d’un cadre conçu pour des temps de paix et incapable d’intégrer le coût géopolitique d’un continent redevenu menacé, au risque de multiplier les crises budgétaires et de fragiliser encore plus la cohérence européenne.

Photo of Alexandre Delaigue
Photo of Michel Ruimy
Alexandre Delaigue Go to Alexandre Delaigue page et Michel Ruimy Go to Michel Ruimy page

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Delaigue image
Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

Michel Ruimy image
Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

Populaires

1Moins de naissances, moins d’innovation, moins de prospérité collective… : l’autre facture du crash de la natalité
2Pénurie de logements à Paris : quand l’adjoint communiste au logement d’Anne Hidalgo se félicite d’aggraver la fiscalité qui a mené au crash
3Patatras : les auteurs d'une vaste étude climatique largement utilisée par les banques centrales se voient contraints de la retirer face à la contestation grandissante de leurs résultats
4Chiffrage officiel de “la délinquance” : de la triche publique, encore et toujours…?
5Commission parlementaire sur l’entrisme islamiste : Mélenchon, enfumeur niveau expert
6Retraites (suite et fin) : la grande majorité des Français savent que le système par répartition ne peut plus fonctionner
7L’Allemagne entre naïveté et trouble jeu face à la Chine