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Les Américains Robert Hall et Michael Woodford ont reçu le prix Nobel d'économie le 12 octobre 2026 pour leurs travaux sur la manière dont les politiques monétaires et budgétaires peuvent mieux stabiliser les fluctuations économiques perturbatrices.
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SOLUTIONS AUX CRISES

13 octobre 2026

Prix Nobel d’économie : comment les lauréats de cette année ont contribué à lisser le cycle des pics et des creux économiques

L’Académie royale des sciences de Suède a attribué le prix Nobel d’économie de cette année aux économistes américains Robert E. Hall et Michael Woodford. Le prix leur a été décerné en reconnaissance de leurs travaux sur les modèles macroéconomiques, qui ont contribué à réduire la durée et l’ampleur des récessions économiques.

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MOTS-CLES

Monetary policy , Economics , économies , Keynsianisme , Nobel Prize 2026

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Conor O'Kane

Maître de conférences en économie, Université de Bournemouth

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