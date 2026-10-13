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Prix Nobel d’économie : comment les lauréats de cette année ont contribué à lisser le cycle des pics et des creux économiques

L’Académie royale des sciences de Suède a attribué le prix Nobel d’économie de cette année aux économistes américains Robert E. Hall et Michael Woodford. Le prix leur a été décerné en reconnaissance de leurs travaux sur les modèles macroéconomiques, qui ont contribué à réduire la durée et l’ampleur des récessions économiques.