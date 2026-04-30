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Un automobiliste utilise une pompe à essence pour faire le plein de sa voiture dans une station-service à Marseille, le 10 mars 2026.
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CRISE ENERGETIQUE

30 avril 2026

Prix des carburants : taxer les « super profits » des géants de l’énergie ou la énième preuve de la super hypocrisie de ceux qui nous gouvernent

Derrière la menace d’une taxe sur les superprofits pétroliers, le gouvernement tente de désigner un coupable face à la flambée des prix des carburants. Cette stratégie masque mal le poids déterminant des choix fiscaux et énergétiques de l’État dans la hausse des tarifs de l'énergie.

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MOTS-CLES

énergie , taxes , pétrole , Essence , automobiliste , français , Guerre en Iran , Détroit d'Ormuz , stock , réserves , État , Impôts , facture énergétique , prix de l'énergie , Crise énergétique , superprofits , superprofits pétroliers , TotalEnergies

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Fabien Bouglé

Fabien Bouglé est un expert sur les questions énergétiques. Il est l'auteur de "Guerre de l’Energie au cœur du nouveau conflit mondial" (2023), "Nucléaire : les vérités cachées" (2021) et "Eoliennes : la face noire de la transition écologique" (2019), publiés aux éditions du Rocher.

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Thierry Bros

Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.

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