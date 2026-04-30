CRISE ENERGETIQUE

30 avril 2026

Prix des carburants : taxer les « super profits » des géants de l’énergie ou la énième preuve de la super hypocrisie de ceux qui nous gouvernent

Derrière la menace d’une taxe sur les superprofits pétroliers, le gouvernement tente de désigner un coupable face à la flambée des prix des carburants. Cette stratégie masque mal le poids déterminant des choix fiscaux et énergétiques de l’État dans la hausse des tarifs de l'énergie.