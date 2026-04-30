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Un homme brandissant un drapeau palestinien se dirige avec d'autres personnes vers la mosquée Imam Muhammad bin Abdul Wahhab à Doha pour rendre un dernier hommage au chef du Hamas, Ismail Haniyeh, tué à Téhéran, le 2 août 2024.
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MOYEN-ORIENT

30 avril 2026

Le Qatar rompt avec le Hamas et voilà le pays de l’Otan qui semble vouloir devenir son nouveau sponsor

En rompant avec le Hamas, le Qatar rebat les cartes d’un jeu régional déjà fracturé. Toute la recomposition des alliances entre l'islamisme sunnite, les rivalités régionales et les équilibres occidentaux se redessinent, sur fond de tensions croissantes avec l’OTAN.

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MOTS-CLES

Qatar , Turquie , OTAN , alliés , alliance , stratégie , défense , Guerre en Iran , Iran , Moyen-Orient , atouts , Erdogan , Hamas , Palestine

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce

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