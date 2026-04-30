MOYEN-ORIENT
30 avril 2026
Le Qatar rompt avec le Hamas et voilà le pays de l’Otan qui semble vouloir devenir son nouveau sponsor
En rompant avec le Hamas, le Qatar rebat les cartes d’un jeu régional déjà fracturé. Toute la recomposition des alliances entre l'islamisme sunnite, les rivalités régionales et les équilibres occidentaux se redessinent, sur fond de tensions croissantes avec l’OTAN.
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Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
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