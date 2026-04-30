POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un pirate informatique (image d'illustration).
See image caption
See copyright

CYBERSECURITE

30 avril 2026

Piratage massif de données : ces mesures urgentes que le gouvernement s’apprête (vraisemblablement) à ne pas prendre

Après une nouvelle fuite massive impliquant l’ANTS, la cybersécurité de l’État français apparaît moins comme une série de défaillances ponctuelles que comme le symptôme d’un modèle à bout de souffle.

Photo of Fabrice Epelboin
Fabrice Epelboin Go to Fabrice Epelboin page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

sécurité , données , vol de données , cybersécurité , pirates informatiques , cyberattaques , phishing , France , europe , Union européenne , ANTS

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin image
Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

Populaires

1Quand l’analyse des revenus des parcs éoliens français révèle à quel point le cœur de leur modèle économique est fait de… subventions publiques
2Ces fuites de la banque centrale russe qui révèlent l’état réel de l’économie du pays
3Le rattrapage économique des États-Unis par la Chine n’aura pas lieu… mais il y a une énorme différence avec l’URSS
4Piratage massif de données : ces mesures urgentes que le gouvernement s’apprête (vraisemblablement) à ne pas prendre
5Ray-Ban Meta : envie de savoir si des lunettes connectées vous filment à votre insu ? Une appli peut vous alerter
6Le Qatar rompt avec le Hamas et voilà le pays de l’Otan qui semble vouloir devenir son nouveau sponsor
7La grande panne : mais que se passe-t-il sur le marché de l’emploi ?