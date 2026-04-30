CYBERSECURITE
30 avril 2026
Piratage massif de données : ces mesures urgentes que le gouvernement s’apprête (vraisemblablement) à ne pas prendre
Après une nouvelle fuite massive impliquant l’ANTS, la cybersécurité de l’État français apparaît moins comme une série de défaillances ponctuelles que comme le symptôme d’un modèle à bout de souffle.
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A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.
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Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.