BOULVERSEMENT

30 avril 2026

Pourquoi la loi de Brandolini vient de mourir, et avec elle un demi-siècle de domination intellectuelle

Pendant des décennies, la loi de Alberto Brandolini a garanti la victoire des idées les plus fragiles, faute de temps pour les démonter. L’arrivée de l'intelligence artificielle change la donne.