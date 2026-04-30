BOULVERSEMENT
30 avril 2026
Pourquoi la loi de Brandolini vient de mourir, et avec elle un demi-siècle de domination intellectuelle
Pendant des décennies, la loi de Alberto Brandolini a garanti la victoire des idées les plus fragiles, faute de temps pour les démonter. L’arrivée de l'intelligence artificielle change la donne.
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A PROPOS DES AUTEURS
Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).
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