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Blurred backgroundSommet de l'OTAN. (Image d'illustration)
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GEORGIE, CRIMEE, DONBASS ET CIE

29 mai 2026

Pression russe sur les pays baltes : l’OTAN affaiblie par les Etats-Unis face à une menace grandissante ?

Le possible retrait d'une partie importante des moyens militaires américains dédiés à la défense de l'Europe intervient au pire moment pour l'OTAN. Alors que la Russie multiplie les opérations de déstabilisation à ses frontières, les Européens se retrouvent confrontés à une question devenue incontournable : sont-ils réellement capables d'assurer seuls leur sécurité face à Moscou ?

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MOTS-CLES

OTAN , Russie , conflit armé , pays baltes , Union européenne

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

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Pascal Ausseur

L’amiral Pascal Ausseur a assumé des responsabilités opérationnelles dans les forces de surface et dans les domaines politico-militaires et des relations internationales, notamment au sein du cabinet militaire d’Hervé Morin et comme Chef du cabinet militaire de Jean-Yves Le Drian. Il est Directeur Général de la FMES (Fondation Méditerranéenne d’Etudes Stratégiques).

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Olivier Passot
Général

Le général Olivier Passot, chercheur associé à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (Irsem) à Lyon, officier de liaison de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) de 2018 à 2019 et spécialiste du Moyen-Orient.

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Antony Dabila

Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).