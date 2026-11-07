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RED FLAG

7 novembre 2026

Pression islamiste et chasse aux commerces juifs : Birmingham en pleine dérive

Pour Nicole Lampert, le vote de Birmingham sur les liens financiers de la ville avec Israël n’a guère de portée pratique, mais il en dit long. Selon la journaliste britannique, en ciblant Israël, une municipalité en quasi-faillite se trouve un bouc émissaire commode, au risque de renforcer chez les juifs, au Royaume-Uni comme en France, le sentiment d’être visés.

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MOTS-CLES

islamisme , société , sionisme , pression , Angleterre , Birmingham

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Nicole Lampert

Nicole Lampert est journaliste, chroniqueuse et prête-plume. Récompensée pour son travail, elle a collaboré à des ouvrages figurant au palmarès des meilleures ventes du Sunday Times. Ses articles ont paru dans The Telegraph, The Daily Mail, The Independent, UnHerd, The Sun et le New York Post. Connue pour ses révélations sur l’antisémitisme institutionnel et pour son travail de sensibilisation du public au sort des otages, elle a reçu en 2025 le prix Pete Newbon pour sa contribution au débat public sur l’antisémitisme.