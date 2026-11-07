Nicole Lampert est journaliste, chroniqueuse et prête-plume. Récompensée pour son travail, elle a collaboré à des ouvrages figurant au palmarès des meilleures ventes du Sunday Times. Ses articles ont paru dans The Telegraph, The Daily Mail, The Independent, UnHerd, The Sun et le New York Post. Connue pour ses révélations sur l’antisémitisme institutionnel et pour son travail de sensibilisation du public au sort des otages, elle a reçu en 2025 le prix Pete Newbon pour sa contribution au débat public sur l’antisémitisme.