OBJECTIF 2027

19 février 2026

Présidentielles 2027 : Bruno Retailleau tend la main aux entrepreneurs

Le candidat à la présidentielle présente ce jeudi ses propositions en faveur de l’industrie, sur le thème « produire plus », à l’occasion d’un déplacement en Seine-et-Marne. Au menu : un choc d’offre, avec une baisse de 40 milliards d’euros des impôts pesant sur les entreprises et une réduction drastique des normes qui entravent leur activité.