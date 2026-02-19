OBJECTIF 2027
19 février 2026
Présidentielles 2027 : Bruno Retailleau tend la main aux entrepreneurs
Le candidat à la présidentielle présente ce jeudi ses propositions en faveur de l’industrie, sur le thème « produire plus », à l’occasion d’un déplacement en Seine-et-Marne. Au menu : un choc d’offre, avec une baisse de 40 milliards d’euros des impôts pesant sur les entreprises et une réduction drastique des normes qui entravent leur activité.
2 min de lecture
Vu sur:L'Opinion
MOTS-CLESBruno Retailleau , élections présidentielles 2027 , choc d'offre , normes , entreprises , retraite par capitalisation
THEMATIQUESPolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.