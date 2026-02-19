POLITIQUE
Bruno Retailleau s'adresse à un public à Paris le 12 février 2026, à l'occasion de l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle française de 2027.
OBJECTIF 2027

19 février 2026

Présidentielles 2027 : Bruno Retailleau tend la main aux entrepreneurs

Le candidat à la présidentielle présente ce jeudi ses propositions en faveur de l’industrie, sur le thème « produire plus », à l’occasion d’un déplacement en Seine-et-Marne. Au menu : un choc d’offre, avec une baisse de 40 milliards d’euros des impôts pesant sur les entreprises et une réduction drastique des normes qui entravent leur activité.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

