MEETING DE CAMPAGNE
31 mai 2026
Présidentielle 2027 : Gabriel Attal ou le macronisme anti-Philippe
« Je laisse à d’autres le sang et les larmes …Moi, je vous promets l’action et l’espoir. » Gabriel Attal qui tenait son premier rassemblement de campagne ce samedi 30 mai à Paris, a adopté la « positive attitude » pour se démarquer de ses concurrents, et singulièrement d’Edouard Philippe, dans cette course à la présidentielle dont toutes les règles n’ont pas encore été établies. Devant quelque quatre à cinq mille personnes réunies à la Porte de Versailles à Paris l’ancien Premier Ministre a commencé à dérouler son programme axé sur quatre grands chantiers, l’école, les salaires, les frontières et l’Intelligence artificielle.
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).