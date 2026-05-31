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Gabriel Attal, secrétaire général du parti centriste français Renaissance et candidat à l'élection présidentielle française de 2027, prononce un discours lors d'un meeting politique à Paris, le 30 mai 2026.
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MEETING DE CAMPAGNE

31 mai 2026

Présidentielle 2027 : Gabriel Attal ou le macronisme anti-Philippe

« Je laisse à d’autres le sang et les larmes …Moi, je vous promets l’action et l’espoir. » Gabriel Attal qui tenait son premier rassemblement de campagne ce samedi 30 mai à Paris, a adopté la « positive attitude » pour se démarquer de ses concurrents, et singulièrement d’Edouard Philippe, dans cette course à la présidentielle dont toutes les règles n’ont pas encore été établies. Devant quelque quatre à cinq mille personnes réunies à la Porte de Versailles à Paris l’ancien Premier Ministre a commencé à dérouler son programme axé sur quatre grands chantiers, l’école, les salaires, les frontières et l’Intelligence artificielle.

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MOTS-CLES

meeting , Campagne , Gabriel Attal , 2027 , Elysée , campagne présidentielle , élection présidentielle 2027 , Édouard Philippe , Bruno Retailleau , Gérald Darmanin , Emmanuel Macron , réformes , programme

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 

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