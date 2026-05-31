MEETING DE CAMPAGNE

31 mai 2026

Présidentielle 2027 : Gabriel Attal ou le macronisme anti-Philippe

« Je laisse à d’autres le sang et les larmes …Moi, je vous promets l’action et l’espoir. » Gabriel Attal qui tenait son premier rassemblement de campagne ce samedi 30 mai à Paris, a adopté la « positive attitude » pour se démarquer de ses concurrents, et singulièrement d’Edouard Philippe, dans cette course à la présidentielle dont toutes les règles n’ont pas encore été établies. Devant quelque quatre à cinq mille personnes réunies à la Porte de Versailles à Paris l’ancien Premier Ministre a commencé à dérouler son programme axé sur quatre grands chantiers, l’école, les salaires, les frontières et l’Intelligence artificielle.