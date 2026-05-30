ATLANTICO BUSINESS
30 mai 2026
Les Français ont le moral dans les chaussettes… mais sait-on vraiment pourquoi ?
Fin de semaine avec un moral dans les chaussettes pour les ménages français. C’est peut-être là le vrai mal français : un pessimisme chronique auquel les économistes apportent peu d’explications convaincantes et encore moins de remèdes efficaces. À ce stade, il va peut-être falloir convoquer les psychologues autant que les experts de Bercy…
4 min de lecture
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.