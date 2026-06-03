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Un montage de photographies de Jean-Luc Mélenchon et de Raphaël Glucksmann lors de meetings politiques.
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RIVALITES NUMERIQUES

3 juin 2026

Présidentielle 2027 : et si la course aux followers était salement pipée ?

À l’approche de la présidentielle de 2027, la bataille politique se joue aussi sur les réseaux sociaux. Entre gains spectaculaires d’abonnés, pertes inexpliquées, mobilisation militante et soupçons d’ingérence, la compétition numérique est devenue un terrain stratégique majeur. Les évolutions observées sur Instagram ou Facebook entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann traduisent-elles une adhésion réelle ou les effets d’écosystèmes algorithmiques et militants de plus en plus sophistiqués ?

Photo of Franck DeCloquement
Photo of Fabrice Epelboin
Franck DeCloquement Go to Franck DeCloquement page et Fabrice Epelboin Go to Fabrice Epelboin page

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MOTS-CLES

raphaël glucksmann , Jean-Luc Mélenchon , campagne électorale , 2027 , élection présidentielle de 2027 , Vote , raids , Piratage , saturation , followers , abonnés , militants , pirates informatiques , Jordan Bardella , LFI , Succès , échec

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A PROPOS DES AUTEURS
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Franck DeCloquement
Ancien de l’Ecole de Guerre Economique (EGE), Franck DeCloquement est expert-praticien en intelligence économique et stratégique (IES), et membre du conseil scientifique de l’Institut d’Études de Géopolitique Appliquée - EGA. Il intervient comme conseil en appui aux directions d'entreprises implantées en France et à l'international, dans des environnements concurrentiels et complexes. Membre du CEPS, de la CyberTaskforce et du Cercle K2, il est aussi spécialiste des problématiques ayant trait à l'impact des nouvelles technologies et du cyber, sur les écosystèmes économique et sociaux. Mais également, sur la prégnance des conflits géoéconomiques et des ingérences extérieures déstabilisantes sur les Etats européens. Professeur à l'IRIS (l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques), il y enseigne l'intelligence économique, les stratégies d’influence, ainsi que l'impact des ingérences malveillantes et des actions d’espionnage dans la sphère économique. Il enseigne également à l'IHEMI (L'institut des Hautes Etudes du Ministère de l'Intérieur) et à l'IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale), les actions d'influence et de contre-ingérence, les stratégies d'attaques subversives adverses contre les entreprises, au sein des prestigieux cycles de formation en Intelligence Stratégique de ces deux instituts. Il a également enseigné la Géopolitique des Médias et de l'internet à l’IFP (Institut Française de Presse) de l’université Paris 2 Panthéon-Assas, pour le Master recherche « Médias et Mondialisation ». Franck DeCloquement est le coauteur du « Petit traité d’attaques subversives contre les entreprises - Théorie et pratique de la contre ingérence économique », paru chez CHIRON. Egalement l'auteur du chapitre cinq sur « la protection de l'information en ligne » d u « Manuel d'intelligence économique » paru en 2020 aux Presses Universitaires de France (PUF).
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.