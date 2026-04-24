RENOUVEAU EN EUROPE ?
24 avril 2026
Premier sommet européen post-Orban : l’unité retrouvée… ou pas
Le premier sommet européen sans Viktor Orbán marque un tournant symbolique, notamment avec le déblocage d’une aide massive à l’Ukraine. Cette séquence traduit-elle un véritable réalignement stratégique ou une parenthèse fragile dans une Europe toujours divisée ?
8 min de lecture
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
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Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.