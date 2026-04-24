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Les dirigeants européens posent pour une photo de famille à l'occasion d'une réunion informelle du Conseil européen, à Ayia Napa, le 23 avril 2026.
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RENOUVEAU EN EUROPE ?

24 avril 2026

Premier sommet européen post-Orban : l’unité retrouvée… ou pas

Le premier sommet européen sans Viktor Orbán marque un tournant symbolique, notamment avec le déblocage d’une aide massive à l’Ukraine. Cette séquence traduit-elle un véritable réalignement stratégique ou une parenthèse fragile dans une Europe toujours divisée ?

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MOTS-CLES

Viktor Orbán , europe , Union européenne , Hongrie , sommet européen , Politique , France , Allemagne , guerre en ukraine , ukraine , soutien , réformes , alliance , traités européens , Budget , financement

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

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