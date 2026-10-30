UNITE EUROPEENNE

Poutine « prêt à la guerre » : et l’Europe, l’est-elle ?

Face aux déclarations de Vladimir Poutine affirmant que la Russie est « prête » à la guerre, Tsiporah Fried analyse la stratégie de coercition du Kremlin, l'obsolescence du cadre hybride et les vulnérabilités industrielles, militaires et sociétales des Européens face à Moscou.