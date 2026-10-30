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Sur cette photographie fournie par l'agence de presse étatique russe Sputnik, le président russe Vladimir Poutine rencontre le gouverneur de la région de Belgorod à Moscou, le 11 juillet 2025.
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UNITE EUROPEENNE

30 octobre 2026

Poutine « prêt à la guerre » : et l’Europe, l’est-elle ?

Face aux déclarations de Vladimir Poutine affirmant que la Russie est « prête » à la guerre, Tsiporah Fried analyse la stratégie de coercition du Kremlin, l'obsolescence du cadre hybride et les vulnérabilités industrielles, militaires et sociétales des Européens face à Moscou.

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MOTS-CLES

Russie , europe , Guerre en Ukraine , Défense , souveraineté , Vladimir Poutine

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Tsiporah Fried

Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.