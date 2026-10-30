UNITE EUROPEENNE
30 octobre 2026
Poutine « prêt à la guerre » : et l’Europe, l’est-elle ?
Face aux déclarations de Vladimir Poutine affirmant que la Russie est « prête » à la guerre, Tsiporah Fried analyse la stratégie de coercition du Kremlin, l'obsolescence du cadre hybride et les vulnérabilités industrielles, militaires et sociétales des Européens face à Moscou.
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THEMATIQUESEurope
Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.
Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.