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Sur cette photographie fournie par l'agence de presse étatique russe Sputnik, le président russe Vladimir Poutine rencontre le gouverneur de la région de Belgorod à Moscou, le 11 juillet 2025.
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TSAR HUMILLIE

2 novembre 2026

Poutine et l'Empire rouge : les racines historiques d'une rupture avec l'Occident

« Humiliée » par l’Occident : c’est le mot employé par Vladimir Poutine dès 2007 à Munich pour justifier son basculement, alors même que les Occidentaux avaient tout fait pour l’arrimer aux institutions internationales à son arrivée au pouvoir. Le récit de l’humiliation russe résiste-t-il aux faits, ou n’est-il qu’une habile reconstruction destinée à légitimer, a posteriori, une dérive impériale pleinement assumée ?

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MOTS-CLES

Russie , URSS , empire , soviétique , rouge , europe , Vladimir Poutine , humiliation

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Bernard Lecomte

Ancien grand reporter à La Croix et à L'Express, ancien rédacteur en chef du Figaro Magazine, Bernard Lecomte est un des meilleurs spécialistes du Vatican. Ses livres sur le sujet font autorité, notamment sa biographie de Jean-Paul II qui fut un succès mondial. Il a publié Tous les secrets du Vatican chez Perrin et France-Vatican : Deux siècles de guerre secrète (Perrin, 2024). 

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