De l'ADN, support pour nos gênes
ATOUT SECRET
3 février 2026
Pourquoi vos gènes ont aujourd'hui une influence plus importante sur votre espérance de vie qu'il y a un siècle
À mesure que les sociétés modernes ont repoussé les grandes causes de mortalité précoce, le rôle de la génétique dans la longévité humaine semble gagner en importance. Une nouvelle étude remet en question une idée bien établie : nos gènes pèseraient aujourd’hui beaucoup plus lourd dans l’espérance de vie qu’il y a un siècle. Mais cette conclusion mérite d’être maniée avec précaution.
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur associé en épidémiologie, Karolinska Institutet.
