29 janvier 2026

Pourquoi se détendre devant des écrans peut paradoxalement nous stresser davantage : voici des alternatives à tester

Face à un quotidien de plus en plus stressant, de nombreux Américains se tournent vers le bien-être pour y faire face. Les conversations et les réseaux sociaux regorgent de références à « prendre du temps pour soi », au burn-out, à la définition de limites et à la régulation du système nerveux.