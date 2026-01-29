©
Une jeune femme discute avec son petit ami virtuel sur Wantalk, un chatbot doté d'une intelligence artificielle créé par l'entreprise technologique chinoise Baidu, sur son téléphone dans un centre commercial de Pékin.
PETITS CONSEILS
29 janvier 2026
Pourquoi se détendre devant des écrans peut paradoxalement nous stresser davantage : voici des alternatives à tester
Face à un quotidien de plus en plus stressant, de nombreux Américains se tournent vers le bien-être pour y faire face. Les conversations et les réseaux sociaux regorgent de références à « prendre du temps pour soi », au burn-out, à la définition de limites et à la régulation du système nerveux.
6 min de lecture
THEMATIQUESSanté
Le Dr Pickering est professeure et directrice du département de santé publique à l'université Gonzaga. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation, d'une maîtrise en éducation physique (spécialisation en sciences de l'exercice et pédagogie) et d'une licence en santé (spécialisation en promotion de la santé et bien-être).
Populaires
Le Dr Pickering est professeure et directrice du département de santé publique à l'université Gonzaga. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation, d'une maîtrise en éducation physique (spécialisation en sciences de l'exercice et pédagogie) et d'une licence en santé (spécialisation en promotion de la santé et bien-être).