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Imaginer que l’abandon de la conduite s’accompagnera naturellement d’un passage au transport collectif est une erreur.
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IDEES RECUES

9 octobre 2026

Pourquoi les seniors ne lâcheront pas leur voiture pour le bus (et pourquoi c'est rationnel)

Dans les discours publics comme dans les représentations sociales, on associe fréquemment le grand âge à la dépendance à autrui, à la perte d’autonomie et à l’inactivité. Ces images simplistes masquent la diversité des expériences vécues par les personnes qui vieillissent et peuvent conduire à l’élaboration de politiques et d’interventions inadaptées, voire à des formes d’âgisme plus ou moins explicites.

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MOTS-CLES

vieillesse , retraite , transports en commun , voiture , Urbanisme , séniors

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Sébastien Lord

Sébastien Lord s’intéresse aux pratiques résidentielles à travers les questions de transition démographique, du lien entre les mobilités (quotidienne, résidentielle, immigration) et de la mise à jour du cadre bâti face aux nouvelles réalités sociales, environnementales et numériques.