IDEES RECUES

Pourquoi les seniors ne lâcheront pas leur voiture pour le bus (et pourquoi c'est rationnel)

Dans les discours publics comme dans les représentations sociales, on associe fréquemment le grand âge à la dépendance à autrui, à la perte d’autonomie et à l’inactivité. Ces images simplistes masquent la diversité des expériences vécues par les personnes qui vieillissent et peuvent conduire à l’élaboration de politiques et d’interventions inadaptées, voire à des formes d’âgisme plus ou moins explicites.