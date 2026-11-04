MEFIANCE
4 novembre 2026
Pourquoi les gens font confiance aux conseils sur les médicaments amaigrissants diffusés sur les réseaux sociaux malgré les risques
Imaginez parcourir les réseaux sociaux et découvrir des résultats spectaculaires en matière de perte de poids chez les personnes prenant Mounjaro, Wegovy ou Ozempic. Elles partagent des photos, parlent des effets secondaires et donnent des conseils pour optimiser les résultats.
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THEMATIQUESSciences
Andy Levy est maître de conférences en psychologie à l’université Edge Hill ; il a par ailleurs été psychologue praticien inscrit auprès du Health and Care Professions Council. Ses travaux portent sur la psychologie sociale et la psychologie de la santé dans le champ de la recherche comportementale appliquée. Ses recherches se concentrent sur l’application des théories psychologiques afin de prédire, comprendre et modifier les comportements liés au mode de vie, tout en étudiant la manière dont les professionnels de la santé et de l’activité physique peuvent intégrer ces connaissances dans leur pratique.
Andy Levy est maître de conférences en psychologie à l’université Edge Hill ; il a par ailleurs été psychologue praticien inscrit auprès du Health and Care Professions Council. Ses travaux portent sur la psychologie sociale et la psychologie de la santé dans le champ de la recherche comportementale appliquée. Ses recherches se concentrent sur l’application des théories psychologiques afin de prédire, comprendre et modifier les comportements liés au mode de vie, tout en étudiant la manière dont les professionnels de la santé et de l’activité physique peuvent intégrer ces connaissances dans leur pratique.