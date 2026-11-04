Andy Levy est maître de conférences en psychologie à l’université Edge Hill ; il a par ailleurs été psychologue praticien inscrit auprès du Health and Care Professions Council. Ses travaux portent sur la psychologie sociale et la psychologie de la santé dans le champ de la recherche comportementale appliquée. Ses recherches se concentrent sur l’application des théories psychologiques afin de prédire, comprendre et modifier les comportements liés au mode de vie, tout en étudiant la manière dont les professionnels de la santé et de l’activité physique peuvent intégrer ces connaissances dans leur pratique.