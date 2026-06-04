POINT DE VUE
4 juin 2026
Pourquoi les émeutes urbaines sont un problème géopolitique
Après les violences de samedi soir, Yves Lacoste et Ibn Khaldoun nous éclairent sur les rivalités de pouvoirs pour le territoire.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Dominique Merchet est journaliste à L'Opinion. Il a travaillé pendant vingt ans sur les questions militaires.
Auteur du blog Secret Défense, il a récemment publié Une histoire des forces spéciales (Jacob-Duvernet / 2010) et de La mort de Ben Laden (Jacob-Duvernet / 2012).
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Jean-Dominique Merchet est journaliste à L'Opinion. Il a travaillé pendant vingt ans sur les questions militaires.
Auteur du blog Secret Défense, il a récemment publié Une histoire des forces spéciales (Jacob-Duvernet / 2010) et de La mort de Ben Laden (Jacob-Duvernet / 2012).