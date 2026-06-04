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Les supporters du PSG célèbrent la victoire de leur équipe en finale de la Ligue des champions de l'UEFA entre le Paris Saint-Germain (PSG) et Arsenal FC. Place du Trocadéro à Paris, le 30 mai 2026.
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POINT DE VUE

4 juin 2026

Pourquoi les émeutes urbaines sont un problème géopolitique

Après les violences de samedi soir, Yves Lacoste et Ibn Khaldoun nous éclairent sur les rivalités de pouvoirs pour le territoire.

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MOTS-CLES

géopolitique , émeutes urbaines , violences , Paris-Saint-Germain , territoires urbains , immigration , Ibn Khaldoun , Yves Lacoste

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Dominique Merchet

Jean-Dominique Merchet est journaliste à L'Opinion. Il a travaillé pendant vingt ans sur les questions militaires.

Auteur du blog Secret Défense, il a récemment publié Une histoire des forces spéciales (Jacob-Duvernet / 2010) et de La mort de Ben Laden (Jacob-Duvernet / 2012).