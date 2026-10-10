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Un rayon de yaourts. (Image d'illustration)
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AXE INTESTIN-MUSCLE

10 octobre 2026

Pourquoi les aliments fermentés pourraient favoriser la santé musculaire

Et si la santé de nos muscles dépendait aussi de celle de notre intestin ? Des chercheurs explorent les liens entre le microbiote intestinal et le fonctionnement musculaire, ainsi que les bienfaits potentiels des aliments fermentés riches en protéines.

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MOTS-CLES

Alimentation , aliments fermentés , microbiome

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Dominic Farsi

Dominic Farsi, chercheur bénéficiaire d’une bourse Marie Skłodowska-Curie (MSCA), au Teagasc, au King’s College de Londres et à l’Université Queen’s de Belfast.

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