AXE INTESTIN-MUSCLE
10 octobre 2026
Pourquoi les aliments fermentés pourraient favoriser la santé musculaire
Et si la santé de nos muscles dépendait aussi de celle de notre intestin ? Des chercheurs explorent les liens entre le microbiote intestinal et le fonctionnement musculaire, ainsi que les bienfaits potentiels des aliments fermentés riches en protéines.
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MOTS-CLESAlimentation , aliments fermentés , microbiome
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Dominic Farsi, chercheur bénéficiaire d’une bourse Marie Skłodowska-Curie (MSCA), au Teagasc, au King’s College de Londres et à l’Université Queen’s de Belfast.
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A PROPOS DES AUTEURS
Dominic Farsi, chercheur bénéficiaire d’une bourse Marie Skłodowska-Curie (MSCA), au Teagasc, au King’s College de Londres et à l’Université Queen’s de Belfast.