AXE INTESTIN-MUSCLE

Pourquoi les aliments fermentés pourraient favoriser la santé musculaire

Et si la santé de nos muscles dépendait aussi de celle de notre intestin ? Des chercheurs explorent les liens entre le microbiote intestinal et le fonctionnement musculaire, ainsi que les bienfaits potentiels des aliments fermentés riches en protéines.