Pourquoi le milieu de carrière est une période si dangereuse pour l'épuisement professionnel et le stress au travail

Katie Green est maître de conférences en développement du leadership au sein du département des ressources humaines et de la performance. Elle enseigne actuellement les modules « Leadership et pratique » et « Introduction à la gestion des ressources humaines », et a enseigné par le passé les modules « Comportement organisationnel », « Leadership stratégique », « Gestion du développement des ressources humaines », « Conduite du changement organisationnel » et « Méthodes de recherche ».