Pourquoi le match libre échange contre protectionnisme passe largement à côté du véritable sujet

Une vue générale de conteneurs dans le port du Havre.

Michael Pettis est économiste et stratégiste financier. Il est professeur de finance à la Guanghua School of Management de l'Université de Pekin. Associé sénior du Carnegie Endowment for International Peace, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont " The Great Rebalancing: Trade, Conflict, and the Perilous Road Ahead for the World Economy ".

Atlantico : Dans une récente publication sur Twitter, vous avez déclaré que le commerce mondial est actuellement régi par des politiques qui assurent la "compétitivité internationale" principalement en supprimant directement ou indirectement la part de la production revenant aux travailleurs et aux classes moyennes. Que voulez-vous dire exactement ?

Michael Pettis : Si vous observez les pays qui ont enregistré des excédents commerciaux importants et persistants - comme l'Allemagne, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, etc. - il apparaît clairement que ces économies sont compétitives au niveau international non pas en raison de prétendues prouesses manufacturières, mais en raison des bas salaires que leurs travailleurs gagnent par rapport à leurs niveaux de productivité. La productivité de l'Allemagne, par exemple, est de 15 à 20 % supérieure à celle de la Grande-Bretagne, mais les travailleurs allemands gagnent à peu près la même chose, et c'est cela, et non ses usines efficaces, qui rend l'industrie manufacturière allemande si "compétitive".

Il existe de nombreuses façons pour une économie de supprimer efficacement les salaires. L'une d'elles, comme l'a fait l'Allemagne après les réformes Hartz de 2003-2005, consiste à affaiblir directement la croissance des salaires par rapport au PIB. Un autre moyen consiste à dévaluer la monnaie, ce qui a pour effet de transférer les revenus des travailleurs vers les industries manufacturières. D'autres moyens encore impliquent l'affaiblissement du filet de sécurité sociale, la répression du taux d'intérêt sur les dépôts bancaires, voire la dégradation de l'environnement. Le fait est que dans tous les pays qui ont enregistré des excédents importants et persistants, la part du PIB conservée par les ménages ordinaires est inférieure à celle de leurs partenaires commerciaux. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la "compétitivité".

Quelles sont les preuves de cette tendance ?

Les énormes déséquilibres persistants qui caractérisent l'économie mondiale depuis les années 1980 en sont la preuve la plus évidente.Beaucoup de gens pensent à tort qu'un excédent commercial croissant est la récompense qu'un pays obtient pour sa compétence en matière de fabrication. Ce n'est pas le cas. La véritable récompense qu'un pays obtient pour son efficacité manufacturière est qu'il est en mesure d'importer de plus en plus de biens pour le même effort.

Si les pays importent toujours beaucoup moins qu'ils n'exportent, c'est en raison de la manière dont les recettes d'exportation sont distribuées au niveau national. Si ces revenus étaient recyclés principalement sous forme de salaires, cela inciterait les gens ordinaires à augmenter leur consommation et, avec elle, leurs importations. Mais lorsque les travailleurs reçoivent une part trop faible de ces revenus, ils ne sont pas en mesure de consommer une grande partie de ce qu'ils produisent, auquel cas la hausse des exportations ne s'accompagne pas d'une hausse des importations. Dans ce cas, ce sont les partenaires commerciaux qui absorbent les conséquences de la faiblesse de la demande intérieure de l'exportateur.

Nous avons oublié que dans un système commercial qui fonctionne bien, les excédents et les déficits commerciaux importants ne sont pas censés exister. Ces déséquilibres devraient automatiquement entraîner des changements fiscaux et monétaires qui conduisent aux ajustements salariaux qui finissent par éliminer ces déséquilibres. S'ils persistent pendant des décennies, ce ne peut être qu'en raison des politiques mercantilistes des pays excédentaires qui empêchent l'ajustement des salaires.

Dans ce scénario, pourquoi cette tendance du commerce n'est-elle pas une bonne chose pour l'économie mondiale ?

Dans un système commercial qui fonctionne bien, les entreprises devraient se faire concurrence en investissant pour augmenter la productivité. Cela rend tout le monde plus riche. Mais comme, dans le système commercial mondial actuel, les entreprises doivent se faire concurrence en trouvant des moyens directs ou indirects de supprimer les salaires, le résultat net est que les économies "prospères" le sont dans la mesure où elles peuvent réduire la demande intérieure (en réduisant les salaires et, partant, la consommation) tout en externalisant le coût sur leurs partenaires commerciaux.

Comme Keynes l'a souligné lors des négociations de Bretton Woods, cela enferme l'économie mondiale dans un piège de contraction de la demande, chaque pays devant rivaliser en réduisant davantage les salaires. Ce processus entraîne une augmentation des inégalités de revenus et oblige les économies, en particulier les économies déficitaires, à contrecarrer la contraction de la demande en augmentant la dette. Ce n'est pas du tout une coïncidence si, au cours des quatre dernières décennies de déséquilibres mondiaux croissants, la dette et l'inégalité des revenus ont toutes deux augmenté si fortement.

Elle exacerbe également les tensions géopolitiques. Plusieurs études ont montré que la part mondiale de l'industrie manufacturière dans les pays excédentaires comme l'Allemagne, la Chine et le Japon a augmenté alors qu'elle s'est contractée dans les pays déficitaires comme les États-Unis, la France, l'Italie et le Canada. Cela ne devrait pas être surprenant. L'industrie manufacturière migre vers tous les pays où elle peut trouver des coûts de main-d'œuvre relativement faibles.

Devrions-nous essayer de réorienter le commerce dans un sens plus positif ? Comment cela peut-il se faire ?

La meilleure chose à faire serait que les pays à excédent persistant comme l'Allemagne, la Chine et le Japon augmentent leurs salaires jusqu'au point où les ménages nationaux pourraient se permettre de consommer une plus grande part de ce qu'ils produisent. Toutefois, cela est politiquement très difficile pour eux. Cela entraînerait un transfert de revenus du secteur manufacturier vers les ménages et, bien que cela soit bénéfique pour leurs économies à long terme et pour le monde entier, ce serait extrêmement douloureux à court terme. De plus, compte tenu de la puissance de leurs secteurs d'exportation, cette mesure serait politiquement difficile à mettre en œuvre. En Chine, par exemple, la part des ménages dans le PIB est la plus faible de toutes les économies de l'histoire. Depuis 2007, Pékin a promis de rééquilibrer ses revenus, mais elle n'a pas été en mesure d'en supporter les coûts politiques et économiques à court terme, et aujourd'hui son excédent commercial est plus important que jamais.

Comme les pays excédentaires ont trop de mal à s'adapter, une façon de forcer l'ajustement serait que les pays déficitaires imposent des droits de douane et des quotas commerciaux suffisamment importants pour éliminer les écarts de salaires. Cette solution serait toutefois très néfaste pour l'économie mondiale. Une meilleure solution, comme je l'explique dans mon livre le plus récent ("Trade Wars are Class Wars"), consiste à empêcher l'épargne excédentaire des pays excédentaires de s'écouler trop facilement vers les pays déficitaires en limitant la circulation sans entrave des capitaux. À propos, John Maynard Keynes et Harry Dexter White, les principaux architectes du système de Bretton Woods, étaient tous deux d'accord pour dire que, pour éviter les déséquilibres persistants qui mineraient la croissance mondiale, il valait mieux restreindre la circulation des capitaux que celle des marchandises.

L'Union européenne craint que la montée en puissance du RN et de la LFI, suite aux récentes élections, n'affecte les politiques commerciales de l'UE, étant donné que les deux organisations ont un programme plutôt protectionniste. Cette inquiétude est-elle déplacée étant donné le véritable problème du commerce aujourd'hui ?

Malheureusement, comme Peter Navarro et l'administration Trump, ils sont enfermés dans une vision du commerce datant du 19e siècle. Comme nous le savions déjà dans les années 1930 et 1940, les déséquilibres commerciaux ne sont plus causés par les différences de coût de production, mais plutôt par les déséquilibres d'épargne qui découlent des déséquilibres dans la distribution des revenus. La protection commerciale ne résout pas ces déséquilibres, comme nous l'avons clairement vu avec les tarifs douaniers de Trump. Le seul moyen efficace de les résoudre est d'empêcher les pays d'exporter facilement leurs excès d'épargne. Nous devons repenser notre attitude à l'égard des mouvements mondiaux de capitaux.