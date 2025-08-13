Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Santéil y a 7 heures
Une personne atteinte d'un cancer. (Image d'illustration) © JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP
Cancer

Pourquoi le cancer du cœur est-il si rare ?

Premier organe à fonctionner mais peu prolifératif après la naissance, le cœur échappe largement au cancer: moins la division cellulaire est fréquente, moins il y a d’erreurs de copie de l’ADN. Sa position thoracique le protège aussi des UV et toxiques. Conséquence inverse: réparation limitée en cas de lésion. Les rares cancers cardiaques relèvent souvent de métastases (peau, thorax) et demeurent sévères, avec meilleur pronostic après chirurgie et chimiothérapie. Étudier cette faible prolifération nourrit la piste de la régénération cardiaque et de nouvelles thérapies.

avec Julie Phillippi
author imageJulie Phillippi

Professeure associée en chirurgie cardio-thoracique et en bioingénierie, Université de Pittsburgh.

