L’ANGLE MORT DES PERES

28 mars 2026

Pourquoi la santé des futurs papas avant la grossesse est aussi importante pour la génération suivante

Longtemps centrée sur les femmes, la préparation à la grossesse ignore encore largement un facteur clé : la santé des hommes. Or, de plus en plus d’études montrent que leur mode de vie, leur état de santé et même leur histoire personnelle influencent directement le développement de l’enfant.