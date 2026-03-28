L’ANGLE MORT DES PERES
28 mars 2026
Pourquoi la santé des futurs papas avant la grossesse est aussi importante pour la génération suivante
Longtemps centrée sur les femmes, la préparation à la grossesse ignore encore largement un facteur clé : la santé des hommes. Or, de plus en plus d’études montrent que leur mode de vie, leur état de santé et même leur histoire personnelle influencent directement le développement de l’enfant.
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MOTS-CLESgrossesse , Santé , hommes , paternité , parentalité
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur d’épidémiologie et de développement humain, Université de Southampton
Chercheur associé, École de développement humain et de santé, Université de Southampton
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A PROPOS DES AUTEURS
Professeur d’épidémiologie et de développement humain, Université de Southampton
Chercheur associé, École de développement humain et de santé, Université de Southampton