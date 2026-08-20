INFECTIONS ALIMENTAIRES
20 août 2026
Pourquoi la salmonelle provoque-t-elle une maladie grave chez certains mais épargne les autres ?
Une épidémie de salmonellose touche actuellement le Royaume-Uni. Si l’infection reste généralement cantonnée à l’intestin, la bactérie peut parfois passer dans le sang et provoquer des complications graves.
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A PROPOS DES AUTEURS
Manal Mohammed est maître de conférences en microbiologie médicale, Université de Westminster.
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Manal Mohammed est maître de conférences en microbiologie médicale, Université de Westminster.