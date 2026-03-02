POLITIQUE
Les hormones ne disparaissent pas à la quarantaine ; elles fluctuent, surtout chez les femmes.
LA DECENNIE LA PLUS EPUISANTE ?

2 mars 2026

Pourquoi la quarantaine semble plus difficile que la vingtaine même si un regain d’énergie pourrait survenir par la suite

Certains d'entre nous se souviennent d'avoir eu plus d'énergie dans la vingtaine. On pouvait travailler tard, mal dormir, faire la fête, récupérer rapidement et se sentir encore en pleine forme le lendemain. Vers la quarantaine, cette aisance a souvent disparu.

Michelle Spear

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear image
Michelle Spear

Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.