LA DECENNIE LA PLUS EPUISANTE ?
2 mars 2026
Pourquoi la quarantaine semble plus difficile que la vingtaine même si un regain d’énergie pourrait survenir par la suite
Certains d'entre nous se souviennent d'avoir eu plus d'énergie dans la vingtaine. On pouvait travailler tard, mal dormir, faire la fête, récupérer rapidement et se sentir encore en pleine forme le lendemain. Vers la quarantaine, cette aisance a souvent disparu.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.