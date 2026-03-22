SCIENCE

22 mars 2026

Pourquoi la douleur chronique conduit-elle souvent à la dépression ? Nos recherches montrent que la réponse se trouve dans le cerveau

Une vaste étude en neuroimagerie apporte un nouvel éclairage. Le phénomène prend racine dans le cerveau, plus précisément dans l’hippocampe. D’abord capable de s’adapter au stress de la douleur, cette région clé de la mémoire finit par s’altérer avec le temps, ouvrant la voie à des troubles dépressifs.