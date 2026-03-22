SCIENCE
22 mars 2026
Pourquoi la douleur chronique conduit-elle souvent à la dépression ? Nos recherches montrent que la réponse se trouve dans le cerveau
Une vaste étude en neuroimagerie apporte un nouvel éclairage. Le phénomène prend racine dans le cerveau, plus précisément dans l’hippocampe. D’abord capable de s’adapter au stress de la douleur, cette région clé de la mémoire finit par s’altérer avec le temps, ouvrant la voie à des troubles dépressifs.
5 min de lecture
MOTS-CLESsanté , science , recherche , cerveau , douleur , douleurs chroniques , dépression , santé mentale , Étude , scientifiques
THEMATIQUESSanté
Jianfeng Feng est professeur de sciences et technologies pour l'intelligence inspirée du cerveau / Informatique à l'Université Fudan.
Trevor Robbins est professeur de neurosciences à l'Université de Cambridge.
Barbara Jacquelyn Sahakian est professeure de neuropsychologie clinique, Université de Cambridge.
Xiao Xiao est professeur associé à l'Institut des sciences et technologies pour l'intelligence inspirée du cerveau au coeur de l'Université Fudan.
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Jianfeng Feng est professeur de sciences et technologies pour l'intelligence inspirée du cerveau / Informatique à l'Université Fudan.
Trevor Robbins est professeur de neurosciences à l'Université de Cambridge.
Barbara Jacquelyn Sahakian est professeure de neuropsychologie clinique, Université de Cambridge.
Xiao Xiao est professeur associé à l'Institut des sciences et technologies pour l'intelligence inspirée du cerveau au coeur de l'Université Fudan.