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Une neurologue examine un patient de 74 ans atteint de dégénérescence corticobasale, une maladie incurable semblable à la maladie de Parkinson.
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SCIENCE

22 mars 2026

Pourquoi la douleur chronique conduit-elle souvent à la dépression ? Nos recherches montrent que la réponse se trouve dans le cerveau

Une vaste étude en neuroimagerie apporte un nouvel éclairage. Le phénomène prend racine dans le cerveau, plus précisément dans l’hippocampe. D’abord capable de s’adapter au stress de la douleur, cette région clé de la mémoire finit par s’altérer avec le temps, ouvrant la voie à des troubles dépressifs.

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MOTS-CLES

santé , science , recherche , cerveau , douleur , douleurs chroniques , dépression , santé mentale , Étude , scientifiques

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Jianfeng Feng

Jianfeng Feng est professeur de sciences et technologies pour l'intelligence inspirée du cerveau / Informatique à l'Université Fudan.

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Trevor Robbins

Trevor Robbins est professeur de neurosciences à l'Université de Cambridge.

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Barbara Jacquelyn Sahakian

Barbara Jacquelyn Sahakian est professeure de neuropsychologie clinique, Université de Cambridge.

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Xiao Xiao

Xiao Xiao est professeur associé à l'Institut des sciences et technologies pour l'intelligence inspirée du cerveau au coeur de l'Université Fudan.

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