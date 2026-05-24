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Des bouteilles de soda Coca-Cola Zero et Light présentées à la vente sur les étagères d'un magasin Walmart à Mexico, le 27 octobre 2025.
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DIRECTIVES EUROPEENNES

24 mai 2026

Ce qui se cache derrière les bouchons attachés en Europe

Depuis 2024, les « bouchons solidaires » imposés sur les bouteilles en plastique dans l’Union européenne suscitent une irritation persistante chez de nombreux consommateurs. Présentée comme une avancée écologique destinée à réduire les déchets, cette mesure issue de la directive européenne sur les plastiques à usage unique est aujourd’hui largement contestée.

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bouteilles , bouchons , Pollution , environnement , marques , entreprises , europe , Union européenne , directives européennes , normes , bouchons attachés

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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H16 tient le blog Hashtable.

Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".

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