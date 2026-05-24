DIRECTIVES EUROPEENNES

24 mai 2026

Ce qui se cache derrière les bouchons attachés en Europe

Depuis 2024, les « bouchons solidaires » imposés sur les bouteilles en plastique dans l’Union européenne suscitent une irritation persistante chez de nombreux consommateurs. Présentée comme une avancée écologique destinée à réduire les déchets, cette mesure issue de la directive européenne sur les plastiques à usage unique est aujourd’hui largement contestée.