GRAND REMPLACEMENT EN SIBERIE
23 mai 2026
Et pendant ce temps là, les Chinois assument ouvertement leur projet de se saisir de l'Extrême-Orient russe tant Moscou ne maîtrise plus son propre territoire
Derrière l’affichage d’une entente stratégique entre Vladimir Putin et Xi Jinping, les rapports entre Moscou et Pékin restent marqués par une profonde asymétrie. Dépendance économique russe, fragilité démographique sibérienne et ambitions chinoises de long terme alimentent les interrogations autour de l’avenir de l’Extrême-Orient russe.
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MOTS-CLESgéopolitique , Chine , Russie , Extrême-Orient , ukraine , relations commerciales , colonisation , Sibérie , Taïwan
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
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