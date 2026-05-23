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Le président russe Vladimir Poutine, le 11 avril 2026. (Image d'illustration)
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GRAND REMPLACEMENT EN SIBERIE

23 mai 2026

Et pendant ce temps là, les Chinois assument ouvertement leur projet de se saisir de l'Extrême-Orient russe tant Moscou ne maîtrise plus son propre territoire

Derrière l’affichage d’une entente stratégique entre Vladimir Putin et Xi Jinping, les rapports entre Moscou et Pékin restent marqués par une profonde asymétrie. Dépendance économique russe, fragilité démographique sibérienne et ambitions chinoises de long terme alimentent les interrogations autour de l’avenir de l’Extrême-Orient russe.

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MOTS-CLES

géopolitique , Chine , Russie , Extrême-Orient , ukraine , relations commerciales , colonisation , Sibérie , Taïwan

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.