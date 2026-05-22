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REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

22 mai 2026

L'Express voit von der Leyen en démon, Marianne autopsie le Belgistan, Le Nouvel Obs sort les casseroles de la "belle-famille" de Bardella; Scoop de la gifle : la vengeance de Brigitte Macron ; Bertrand y croit, Baroin se voit en recours, le PS rame

A la Une de vos hebdos cette semaine : Challenges se demande comment nous passer des Américains, Le Point a fait souffler les Anglais dans l'éthylotest, et diagnostique une gueule de bois post-Brexit carabinée. A la suite du Nouvel Obs, les hebdos se déchirent aussi sur l'immigration de travail : une solution durable contre l'hiver démographique ?

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MOTS-CLES

Revue de presse des hebdos , médias , Challenges , Nouvel Obs , Marianne , Le Point

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A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 