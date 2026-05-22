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22 mai 2026

AD109 : le nom de la molécule miracle contre l'apnée du sommeil ?

La fin des apnées du sommeil ? C'est la promesse d'Apnimed, une société de biotechnologie américaine spécialisée exclusivement dans les troubles du sommeil. Le 18 mai dernier, l’American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine a publié les résultats d’un essai clinique de Phase 3 (SynAIRgy) mené sur 646 patients. Et les résultats sont très encourageants.