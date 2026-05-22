POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Nuit de sommeil (image d'illustration)
See image caption
See copyright

MAG

22 mai 2026

AD109 : le nom de la molécule miracle contre l'apnée du sommeil ?

La fin des apnées du sommeil ? C'est la promesse d'Apnimed, une société de biotechnologie américaine spécialisée exclusivement dans les troubles du sommeil. Le 18 mai dernier, l’American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine a publié les résultats d’un essai clinique de Phase 3 (SynAIRgy) mené sur 646 patients. Et les résultats sont très encourageants.

Photo of Marie-Françoise Vecchierini
Marie-Françoise Vecchierini Go to Marie-Françoise Vecchierini page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

apnée du sommeil , AD109 , pilule , traitement , révolution , Santé

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Marie-Françoise Vecchierini image
Marie-Françoise Vecchierini

Marie-Françoise Vecchierini est neuro-psychiatre et médecin du sommeil. Elle exerce à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris.

Populaires

1Les deux Europe : ce graphique qui permet de comprendre en un coup d’oeil qui est en train de gagner la bataille économique du 21e siècle
2Le succès économique de la Pologne refroidit ses envies de joindre l’euro et voilà ce que ça nous révèle de l’état de la monnaie unique
3Mercredi 20 mai 2026 : la journée qui a changé l’IA
4Quand McKinsey commence à se licencier lui-même, c'est que quelque chose a vraiment changé
5Damas bloque l'expulsion de 11 000 citoyens syriens d'Allemagne en refusant la délivrance de documents de voyage
6Nomination de Marc Guillaume à la tête du Conseil d’État : un concert de louanges muet sur les problèmes posés
7Émeute à la Swatch : mais pourquoi se battent-ils pour des montres de poche ?