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Cette photographie, prise le 19 octobre 2022, montre un pharmacien récupérant une boîte de médicaments sur une étagère d'une pharmacie parisienne.
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PHARMAKOS

27 avril 2026

Pourquoi la codéine peut soulager la douleur chez les uns mais peut devenir un problème chez les autres

Pour un médicament aussi couramment trouvé dans les armoires à pharmacie et les pharmacies de quartier, la codéine a une histoire étonnamment complexe. Elle se situe à l'intersection du soulagement de la douleur, de la génétique, de la santé publique et de la réglementation. Alors que le Royaume-Uni continue de resserrer les règles autour de l'utilisation des opioïdes, la codéine offre une étude de cas utile sur la façon dont un médicament peut être à la fois utile et potentiellement nocif, selon qui le prend et comment il est utilisé.

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MOTS-CLES

codéïne , médicament , poison , douleur , soulagement , effets secondaires , addiction , accoutumance

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Dipa Kamdar

Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.

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