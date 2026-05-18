SACRE DIDIER !
18 mai 2026
Pourquoi Didier Deschamps réussit et nos politiques échouent ?
Lorsque Didier Deschamps a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, jeudi soir au journal de 20 heures de TF1, l’événement avait une portée particulière : ce sera la dernière grande compétition du sélectionneur à la tête des Bleus. L’occasion surtout de mesurer l’ampleur de son bilan depuis son arrivée en 2012. Depuis cette date, l’équipe de France a soit remporté les grandes compétitions, soit été éliminée par le futur vainqueur, à l’exception de l’Euro 2021 et de la Ligue des nations 2024-2025.
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