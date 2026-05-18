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Le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps, assiste à la 34e cérémonie des prix du football français de l'UNFP, à Paris le 11 mai 2026.
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SACRE DIDIER !

18 mai 2026

Pourquoi Didier Deschamps réussit et nos politiques échouent ?

Lorsque Didier Deschamps a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, jeudi soir au journal de 20 heures de TF1, l’événement avait une portée particulière : ce sera la dernière grande compétition du sélectionneur à la tête des Bleus. L’occasion surtout de mesurer l’ampleur de son bilan depuis son arrivée en 2012. Depuis cette date, l’équipe de France a soit remporté les grandes compétitions, soit été éliminée par le futur vainqueur, à l’exception de l’Euro 2021 et de la Ligue des nations 2024-2025.

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MOTS-CLES

Didier Deschamps , équipe de France , Football , Déclassement , France , pessimisme

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A PROPOS DES AUTEURS
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Patrice Huiban

Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français