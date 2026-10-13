PROFILS GENETIQUES
13 octobre 2026
Pourquoi certains enfants tombent-ils gravement malades de la COVID ? La réponse pourrait résider dans leurs gènes.
La plupart des enfants infectés par le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID, ne présentent que des symptômes légers, voire aucun symptôme. Mais une faible proportion d’entre eux développe une maladie sévère, nécessitant parfois même une prise en charge hospitalière.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESMedecine
A PROPOS DES AUTEURS
The Conversation
Média indépendant. Des analyses informées pour nourrir le débat sur les grands sujets et enjeux du monde.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
The Conversation
Média indépendant. Des analyses informées pour nourrir le débat sur les grands sujets et enjeux du monde.