PROFILS GENETIQUES

Pourquoi certains enfants tombent-ils gravement malades de la COVID ? La réponse pourrait résider dans leurs gènes.

La plupart des enfants infectés par le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID, ne présentent que des symptômes légers, voire aucun symptôme. Mais une faible proportion d’entre eux développe une maladie sévère, nécessitant parfois même une prise en charge hospitalière.