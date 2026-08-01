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"Liberté, égalité, laïcité". (Image d'illustration)
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DEBAT D'IDEES

1 août 2026

Pour une laïcité chrétienne : assumer l'héritage historique de la France

Et si la neutralité religieuse de l'État n'était qu'un mythe ? Un juriste défend une thèse radicale : reconnaître explicitement le christianisme comme matrice historique de la France tout en maintenant la liberté de culte pour tous.

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MOTS-CLES

société , religion , laïcité , république , identité nationale

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Gérald Pandelon

Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).  

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